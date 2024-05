Lunedì 27 Maggio 2024, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 07:59

E' morta a Bassano del Grappa la psico-oncologa teramana Samantha Serpentini: aveva 51 anni ed era figlia del noto intellettuale e professore del liceo classico Melchiorre Delfico, Elso Simone. Lascia il marito e due figli piccoli. Samantha era dirigente psicologo dell'Iov - Istituto Oncologico Veneto da circa 20 anni, sin dai tempi della laurea all'Università degli Studi di Padova e dopo le varie specializzazioni e master, incluso uno alla Bocconi di Milano.

La malattia

Come uno strano gioco del destino, Samantha ha scoperto di avere un male incurabile, di cui si era occupata per tutta la vita professionale, nel marzo del 2021. Secondo gli amici, ha fatto di tutto per combattere la malattia, inclusi due interventi. Purtroppo, qualche settimana fa ha avuto una brutta ricaduta e nella notte di ieri è deceduta.

Chi era

Samantha non era solo una grande professionista, ma anche autrice di diversi libri e un'atleta che aveva partecipato alla maratona di New York nel 2016 e a quella di Berlino nel 2017, oltre a molte mezze maratone e corse campestri in giro per l'Italia per raccogliere fondi per la ricerca sul carcinoma del seno. La notizia della sua morte, oltre che in Veneto dove era molto conosciuta e stimata, si è diffusa a macchia d'olio anche nella provincia di Teramo, dove aveva vissuto fino all'iscrizione all'università e tornava ogni volta che le era possibile.

Il cordoglio

Centinaia sono i messaggi di cordoglio sui social. Ma toccanti sono i post che il padre ha pubblicato ieri mattina, sotto la scritta: «Buona lunga notte, amore mio», fotografando dei pensieri rivolti proprio ai familiari e pubblicati sui libri dalla stessa Samantha. Al fratello morto prematuramente nel 2006: «Non temere la debolezza che è forza. E’ più difficile essere deboli, gettare via la maschera, strapparsi gli abiti, mostrarsi nudi». Alla sorella: «La targa dell’auto pian piano si allontana e ti allontana. Ti vedo andar via e sento quasi il cuore spezzarsi». Alla madre: «Penso al domani che sarà oggi e diventerà ieri e in queste lacrime vorrei affogare». Al padre: «Padre assente. Dio prepotente, maestro venerato, nemico detestato. Ora in te vedo solo l’uomo e t’amo».