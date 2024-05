Lunedì 27 Maggio 2024, 06:00

L’AQUILA – Omicidio colposo: è questa l’ipotesi di reato con la quale il sostituto procuratore della Repubblica, Fabio Picuti ha iscritto sul registro degli indagati M.C. di 45 anni dell’Aquila (assistito dall’avvocato Amedeo Ciuffetelli del Foro dell’Aquila), colui che era alla guida della cisterna di carburante che, mentre era in corso la prima giornata dell’Airshow all’Aeroporto dei Parchi, pochi minuti prima delle prove delle Frecce Tricolori, in fase di manovra in retromarcia ha travolto e ucciso il co-pilota dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila, 41 anni, Paolo Dal Pozzo, di Acqui Terme (Alessandria) e residente a Marina di Pietrasanta (Lucca), dipendente della società affidataria del servizio elisoccorso all’Aquila, da appena un mese in città. Si tratta come accade sempre in questi casi di una iscrizione sul registro degli indagati di natura tecnica per dare la possibilità all’indagato di poter partecipare a sua tutela a tutte le operazioni nell’ambito dell’attività di indagine. Il conducente, che è dipendente della famiglia aquilana Silveri che gestisce per conto del Comune il piccolo scalo aeroportuale, ha fornito una versione dei fatti lineare e senza alcuna contraddizione e si è anche sottoposto alle analisi del sangue per sgombrare dubbi sulle sue condizioni psicofisiche al momento di mettersi alla guida. Totale disponibilità all’Autorità giudiziaria anche da parte della stessa famiglia Silveri (non indagata) rappresentata dagli avvocati Ernesto e Valentino Venta. L’incidente accaduto al co-pilota dell’elicottero del 118 è stato classificato come infortunio sul lavoro. L’inchiesta è infatti portata avanti dagli ispettori della Asl dell’Aquila e dagli agenti della Squadra volante della Questura (nella persona del Commissario Giovanni Salvatori), intervenuti con i colleghi della Scientifica, sequestrando la cisterna e il cellulare della vittima.

IL MATERIALE

Gli ispettori della Asl hanno portato via la documentazione inerente i luoghi dell’aeroporto e l’organizzazione del personale in materia di sicurezza. Secondo alcuni esperti non sembrano esserci state irregolarità sul posizionamento dell’elicottero del 118 appena rifornito di carburante e sulla manovra dell’autocisterna. Stando a quanto ricostruito ad oggi, Dal Pozzo si sarebbe posizionato in un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima. Il passaggio radente di due velivoli (impegnati nella kermesse) avrebbe coperto con il rombo dei motori il segnale acustico di allarme della cisterna. Avincis ha diffuso una nota: «Siamo profondamente scioccati e rattristati. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono rivolti alla sua famiglia, con la quale stiamo collaborando per offrire il nostro pieno sostegno in questo momento difficile. Paolo era un membro molto apprezzato e rispettato del nostro team in Italia, dove è stato pilota di elicotteri per più di sette anni. Paolo ha portato decenni di esperienza di volo nel suo ruolo in Avincis, dopo una lunga carriera nella Marina Militare Italiana. Mancherà molto».

