Muore Piero Chiodi, storico corniciaio teramano: aveva 64 anni. Lo trova la moglie

Muore il noto corniciaio teramano Piero Chiodi: aveva 64 anni. L’uomo, stando a quanto si apprende, si è sentito male questa notte: si è alzato dal letto, è andato in bagno e lì è caduto a terra. Ad allertare i soccorsi verso le 3:30 è stata la moglie, che si è svegliata per il rumore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo; purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Piero Chiodi era un corniciaio da generazioni. Prima di lui, il padre aveva avviato al mestiere il figlio, che per un periodo ha svolto l'attività prima sotto casa a Villa Mosca e poi in via De Gasperi, sempre a Teramo. La crisi e il COVID hanno fatto in modo che Chiodi cambiasse lavoro. Lascia la moglie Luana e i figli, Alessandro e Serena. La salma è stata portata nella casa funeraria Petrucci Carlo, dove per tutta la giornata in molti si sono recati per dargli un ultimo saluto. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Villa Mosca alle 11.