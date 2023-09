Orsa Amarena uccisa, domenica di proteste e manifestazioni

Le minacce alla famiglia di Andrea Leombruni continuano ad arrivare sui social e sulle utenze telefoniche. La notte del 31 agosto l’uomo, l'allevatore 56enne, ha ucciso l’orsa Amarena con una fucilata. Da giorni vengono anche pubblicati screenshot di alcuni post dell’indagato che manifestava pensieri negativi contro l’orso. Gli stessi sono al vaglio degli inquirenti per capirne la veridicità.

Intanto Prefettura e Questura sono state allertate e oggi pomeriggio in paese, a San Benedette, è prevista una massiccia presenza di polizia e carabinieri per la manifestazione a favore della salvaguardia degli orsi e, ovviamente, di protesta per quanto accaduto. «Un reparto speciale, per l’ ordine pubblico, arriverà da Roma che si affiancherà agli agenti di polizia e ai carabinieri della Marsica» fanno sapere al Commissariato di Avezzano. Si prevedono circa 600 partecipanti che arriveranno da tutta l’Italia con autobus organizzati. A San Benedetto dei Marsi la manifestazione si terrà, a piazza Risorgimento, dalle ore 15 fino alle 18 circa, in forma statica ed è organizzata dal Pae (Partito Animalista Europeo) unitamente ad associazioni di protezione e ambientalisti. La Questura per evitare che la protesta degeneri ha proibito il corteo e quindi è stato vietato l’accesso in Via Valeria dove è avvenuta l’uccisione dell’orsa e dove abita Leombruni. In mattinata, alle 9,30, sempre a San Benedetto, sarà presente anche il Cospa Abruzzo, l’associazione degli allevatori, per chiedere le dimissioni dei dirigenti del Pnalm.

Questa mattina invece, a Pescina, dalle 10, si terrà la manifestazione in memoria dell’orsa Amarena e in difesa della fauna italiana, organizzata dalle associazioni ambientaliste e animaliste.

I promotori sono Wwf Italia, Lipu, Lav, Enpa, Legambiente, Lndc Animal Protection, Dalla parte dell’Orso, Salviamo l’Orso. I dettagli dell’appuntamento sono stati illustrati a Pescara nel corso di una conferenza stampa. «Saremo tutti alle 10 a Pescina per ricordare l’Orsa Amarena che era diventata un simbolo dell’Abruzzo, ma anche per sollecitare un nuovo rapporto con la fauna perché assistiamo a un clima pesante, anche di odio, oggi, verso la fauna selvatica e crediamo che possa esserci invece un nuovo modo di convivenza» ha detto Pierluigi Vinciguerra di Italia Nostra. «Invitiamo tutti ad esserci - ha detto Filippo Marchetti di “Salviamo L’Orso” - per ricordare l’Orsa Amarena e tutta la fauna selvatica. Salviamo l’Orso chiede un inasprimento delle pene per coloro che si macchiano di reati contro gli animali. Nel caso ci fosse il rinvio a giudizio del responsabile ci costituiremo parte civile». «Vogliamo ribadire che l’orso lo salviamo tutti insieme - ha aggiunto Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo - a partire dal lavoro delle istituzioni, in primis il lavoro del Parco e quindi massimo sostegno al Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise».