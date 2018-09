Lite a colpi di mazza e di mannaia: due feriti, cinque arresti

Tra mazze da baseball e da cricket è spuntata anche una mannaia per dar forza a una feroce rissa scoppiata l’altra notte ad Atessa nella ricca e popolosa zona di Piazzano, località Piana La Fara. A scontrarsi brutalmente poco prima di mezzanotte in strada, non distante da un bar- tabacchi, sono stati due gruppi formati da 5 albanesi residenti tre ad Atessa e due ad Altino, alla fine arrestati. Scattato l’allarme in fretta sono giunti i carabinieri della compagnia sangrina, coordinati dal capitano Marco Ruffini. La pattuglia del radiomobile era lì vicino per controlli ed è giunta subito.



All’arrivo dei militari, alle 23.50, i due gruppi si stavano confrontando, insanguinati, duramente a suon di bastonate e mannaia. Non né stato facile districarli, fortunatamente nessun carabiniere è rimasto ferito, a cui i contendenti si sono opposti. Per disarmarli con estrema difficoltà gli uomini del nucleo operativo hanno messo a repentaglio la propria incolumità.

Alla fine sono scattati gli arresti. Due uomini, feriti non gravemente, sono stati medicati all'ospedale.

