Anna Maria stroncata da malore in fabbrica a 45 anni: era madre di tre figlie

Sgomento e dolore ad Atessa dove ieri pomeriggio per un malore in fabbrica è deceduta Anna Maria Tamburrino, 45 anni, di Montenerodomo ma residente ad Atessa. La donna è stata colta da improvviso malore all’interno dell’azienda atessana Mgr, specializzata nella realizzazione di cablaggi elettrici e assemblaggi meccanici per auto e moto, situata in via Cagliari.

Intorno alle 14 i colleghi l’hanno sentita dire “Mi sento male, mi sento male”, e subito dopo si è accasciata. I soccorsi sono scattati immediatamente e appena giunto l’equipaggio del 118 i sanitari hanno constatato la morte della lavoratrice per un arresto cardiocircolatorio. Un infarto che nessuno poteva immaginare e che ha lasciato tutti sconvolti. Sul posto anche i carabinieri sangrini coordinati dal capitano Alfonso Venturi. Purtroppo la tragedia si è consumata per un sopraggiunto problema cardiaco. La donna lascia il marito Giuseppe e le figlie Irene, Fabiola e Sofia. La procura ha dato il nulla osta ai familiari per celebrare i funerali che si terranno domani alle 11 nella chiesa di San Martino.