Simula un malore per evitare il controllo della patente, poi scappa: denunciato

Prova a fare un trucco per nascondere che aveva la patente sospesa ma ora il Prefetto di Chieti gliel’ha revocata definitivamente. Tutto nasce quando G.R., 45 anni, di Atessa, già noto alle forze dell’ordine, simula un malore accasciandosi a terra e richiede l’intervento del 118, ma, all’arrivo dei sanitari, si è alzato repentinamente ed è fuggito con la sua auto percorrendo le vie di località Saletti ad alta velocità con grave pericolo per le persone e cose.

E’ stato poi raggiunto e bloccato definitivamente dai carabinieri del Norm che hanno scoperto che il suo gesto è scaturito dal fatto di avere la patente sospesa a tempo indeterminato dalla Motorizzazione. E’ stato multato e denunciato in procura per resistenza a pubblico ufficiale. Poi ancora sanzionato da parte dei carabinieri di Archi per guida di una Fiat 500 priva di assicurazione; auto sequestrata. Controlli coordinati dal capitano Alfonso Venturi.