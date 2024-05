Teramo, arredi e rifiuti ammassati nel sottotetto: palazzo a fuoco

EMBED





A fuoco sottotetto colmo di oggetti e rifiuti: i vigili del fuoco hanno raggiunto il tetto in legno dell'edificio di tre piani a Madonna delle Grazie di Teramo e hanno spento l'incendio, evitando che le fiamme si propagassero ai piani abitati. Nei locali del sottotettoerano depositati arredi, suppellettili e materiali combustibili come computer e batterie: si è sviluppato un notevole volume di fuoco che ha reso complesse le operazioni di spegnimento. Circa 130 metri quadrati del tetto in legno è crollato. Su posto anche i carabinieri