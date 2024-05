Martedì 14 Maggio 2024, 07:16

Sposerà un attore Lucrezia Guidone, l’attrice pescarese nota al grande pubblico come una delle protagoniste della serie televisiva “Mare Fuori”. A giugno dirà sì a Ivan Aldovisio, interprete teatrale, cinematografico e televisivo. Da qualche settimana la notizia circola in città, dove vivono la famiglia di Lucrezia e alcuni amici che lei incontra nelle sue frequenti visite pescaresi.

I futuri sposi

Ivan Alovisio è originario di Moncalieri, si è formato al Piccolo Teatro di Milano, ha recitato in numerose pièce in tutta Italia tra cui Il Mercante di Venezia, farhenheit 441, Il ventaglio per la regia di luca Ronconi, il Misantropo di Molière diretto da Enrico D’Amato, ha recitato nelle ficion tv “Il Commissario Montalbano”, “Doc nelle tue mani”, “Il Re” ed film per il cinema come “Tutto quello che vuoi” con Paola Minaccioni. Lucrezia Guidone, che in “Mare Fuori” veste i panni della direttrice del carcere Sofia Duranti, ha frequentato l’Accademia nazionale di arte drammatica “Silvio D’Amico”, si è perfezionata al Santacristina di Roma con Ronconi, e a New York. Ha recitato in numerosi film tra i quali “La ragazza della nebbia” di Donato Carrisi, nella serie Netflix “Fedeltà” e in vari allestimenti teatrali fra cui “Don Giovanni” per la regia di Alessandro Preziosi e “Romeo e Giulietta” di Mario Martone.

La storia d'amore

L’amore tra i due artisti è nato circa 4 fa anni a Roma, dove entrambi risiedono. Una relazione vissuta con discrezione, mai ostentata sui social né raccontata nelle interviste rilasciate alla stampa. Tra qualche settimana (la data è ancora segreta) Lucrezia e Ivan si uniranno in matrimonio Ostuni, davanti ad un gruppo selezionato di parenti edamici, festeggeranno poi le nozze in una elegante location sul mare. 41 anni lui, quasi 38 lei, vivono il loro sogno in un momento florido delle rispettive carriere. Lucrezia, in particolare, viene definita una delle attrici più interessanti della sua generazione e ha già collezionato i premi Duse, Flaiano, Repubblica Giovane, Le Maschere del Teatro Italiano. Non ultimo, i due fidanzati sono belli, entrambi di un’avvenenza che non passa inosservata neanche fuori da palcoscenico e set.