L’Aquila, Esercito in campo con White Relief 2019

L’AQUILA - È iniziata con l’attività odierna la maxi esercitazione di Esercito, Ana e Dipartimento di Protezione Civile, organizzata dal Nono Reggimento Alpini dell’Aquila e alla quale stanno prendendo parte diverse specialità dell’Esercito. In particolare, nella prima giornata che ha interessato il territorio del Comune di Lucoli si è simulata una eccezionale nevicata. Alcuni abitanti di una piccola frazione, persone per lo più anziane, comunicano di essere rimasti isolati nelle loro case a causa della forte nevicata che ha interdetto la principale via di comunicazione con il paese. Alcuni lamentano la carenza di viveri e medicinali. Interviene così l’Esercito con uomini e mezzi assieme al personale della Protezione Civile ANA in supporto alla popolazione, così come del resto accade sempre in caso di calamità, esercitazione a parte.



Ultimo aggiornamento: 17:39

