Alpini feriti in Kosovo, cinque sono abruzzesi. L'Aquila sotto choc

Sono quattro o cinque i militari abruzzesi, Alpini del Nono reggimento dell’Aquila, rimasti feriti nel tardo pomeriggio di ieri nei gravi scontri tra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo. Due sono quelli rimasti feriti in modo più serio ma nessuno è fortunatamente in pericolo di vita anche se ad un militare sarebbe scoppiato un molotov vicino ad una gamba e sarebbe stato trasportato in elicottero in un ospedale militare di Skopje per valutare meglio le sue condizioni.

In città, all’Aquila, dove ha sede il Nono Reggimento Alpini, c’è molta apprensione. Ieri sera la notizia si è subito diffusa perché ci sono tanti militari aquilani che stanno partecipando alla missione e Il Messaggero aveva dedicato loro un approfondimento per parlare dei progetti di cooperazione. Le penne nere d’Abruzzo, appartenenti alla Brigata Alpina Taurinense, avevano terminato l’addestramento a dicembre prima di partire per raggiungere il teatro operativo kosovaro riportando la bandiera di guerra così nei Balcani.

La notizia ha provocato molto sconcerto e preoccupazione nel capoluogo di regione e sono arrivate anche le parole del primo cittadino Pierluigi Biondi. «Rivolgo un caloroso augurio di pronta guarigione - ha scritto il sindaco - ai militari del Nono Alpini L’Aquila feriti durante un’operazione di polizia in Kosovo. Mi sono messo prontamente in contatto con il comandante del Reggimento, Mario Bozzi, cui ho rappresentato la vicinanza della città e mia personale alle donne e agli uomini impegnati nel teatro balcanico. Proprio la prossima settimana, insieme alla sezione Abruzzi dell’Associazione nazionale alpini, mi recherò in Kosovo nell’ambito di un progetto che vede L’Aquila in prima fila in favore delle popolazioni locali. In quell’occasione testimonierò alle nostre penne nere, ancora una volta, l’affetto che l’intera comunità prova nei loro confronti».

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha espresso la sua vicinanza agli Alpini impegnati in questa missione di pace e al loro Comandante.