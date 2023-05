Il Nono Reggimento Alpini dell'Aquila: forza, agilità e coraggio

L’AQUILA Il Nono Reggimento Alpini “L’Aquila” è una prestigiosa unità dell’Esercito Italiano con una lunga storia di servizio e dedizione. Il Reggimento è di stanza all’Aquila inquadrato nella Brigata alpina "Taurinense".

Fondato nel 1887, rinasce ufficialmente il 26 agosto 1996 in L'Aquila sulla base del preesistente Battaglione alpini "L'Aquila". il Nono è specializzato nella guerra in montagna e ha partecipato a numerose operazioni di difesa del territorio italiano. Gli alpini del Reggimento sono noti per la loro abilità nell’affrontare le condizioni difficili e i terreni impervi delle Alpi italiane.

E’ un Reggimento altamente addestrato e versatile, in grado di svolgere una vasta gamma di missioni, dalla difesa territoriale alle operazioni internazionali di peacekeeping. I suoi soldati sono rigorosamente selezionati e sottoposti a un addestramento intensivo per affrontare le sfide uniche delle montagne.

Il Nono Reggimento Alpini “L’Aquila” ha una forte connessione con la comunità locale ed è attivamente coinvolto in progetti di assistenza civile e soccorso in caso di calamità naturali come è accaduto nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 in cui ha subito preso parte ai soccorsi e successivamente è stato impiegato in attività di concorso alle Forze di Polizia per prevenire i fenomeni di sciacallaggio nel centro storico della città e in altre zone. Perciò i suoi alpini sono amati e rispettati per la loro professionalità, il loro spirito di corpo e la loro dedizione al servizio.

Dal mese di aprile 2010 all'ottobre 2010, il 9º reggimento è stato impiegato in Afghanistan, dando vita alla Task Force South dislocata nella Provincia di Farah e inquadrata nell'ambito del Regional Command West su base Brigata alpina Taurinense.

L'unità era costituita dalla 108ª, 143ª compagnia alpina e dalla compagnia di comando e supporto logistico. In rinforzo alla Task Force South erano anche impiegate una compagnia di bersaglieri, una compagnia genio gustatori, una compagnia trasmissioni e una squadra di polizia militare.

Il 29 maggio 2017 è stato ricostituito in seno al reggimento il Battaglione multifunzionale "Orta", successivamente ribattezzato "Vicenza". Il battaglione, con un organico a regime di circa 300 uomini con risorse idonee ad assicurare il rifornimento idrico, la produzione e la distribuzione di energia, la costruzione, riparazione e mantenimento di strade, ponti e strutture alloggiative, e la mobilità in particolare in ambiente innevato. Parallelamente, il battaglione alpini è stato incrementato di una Compagnia.

La mascotte del Reggimento è l’uccello aquila, simbolo di forza, agilità e coraggio, che rappresenta l’essenza degli alpini. E’ stato insignito di numerose decorazioni e riconoscimenti per il suo servizio sul campo, dimostrando il suo impegno nella difesa della nazione e il suo ruolo di eccellenza all’interno delle forze armate italiane.