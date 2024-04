Giovedì 25 Aprile 2024, 08:44

Partirà entro la fine di giugno il cantiere per la riqualificazione del Museo Vittoria Colonna. I lavori, finanziati con fondi privati grazie a una partnership tra pubblico e privato, costeranno un milione e mezzo di euro e secondo il cronoprogramma si concluderanno entro dicembre 2025.

Pescara, museo Vittoria Colonna: la ristrutturazione comprende anche rifacimento dei giardini esterni

Le opere riguarderanno anche il rifacimento dei giardini esterni di piazza Primo maggio (lato sud), con la creazione di un percorso unico con il Museo, oltre al ripristino della Porta del Mare del maestro Franco Summa, nel cuore di piazza Primo maggio. A darne notizia è stata Maria Rita Carota, assessore comunale alla cultura. «Si tratta di una storica riorganizzazione di tutta l’area centrale della città – ha detto - che ha avuto il voto favorevole del Consiglio comunale, ad eccezione delle opposizioni che hanno perso, purtroppo, l’occasione di essere co-protagoniste di un provvedimento epocale». Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il promotore dell’iniziativa Ottorino La Rocca con il direttore artistico Giorgio De Finis, l’architetto Lucio Zazzara e l’ingegner Carlo Galimberti.

Pescara, «polo culturale al museo Colonna» Ottorino La Rocca schiera una cordata di imprenditori per rilanciare una struttura storica

Secondo l’assessore Carota, si tratta di «una delle iniziative e dei progetti più importanti del nostro mandato», nata da un partenariato pubblico-privato dopo un percorso complesso che ha coinvolto il Comune, la fondazione Abruzzo per le Arti, la fondazione PescarAbruzzo e la Sovrintendenza. Anche secondo il sindaco Carlo Masci si tratta «dell’operazione più importante del quinquennio giunto al termine, perché il partenariato odierno rappresenta un’operazione destinata a fare da battistrada in Italia, inaugurando un percorso pubblico-privato che inquadra il discorso culturale in modo diverso, con la capacità di creare le condizioni per lo sviluppo di un museo al centro della città, recuperando un elemento storico-artistico-culturale e restituendo il giusto rilievo a un artista di livello internazionale come Summa, con la sua Porta del Mare». La Rocca ha ringraziato tutti gli imprenditori che hanno contribuito, tra cui Di Vincenzo, Maresca e Marramiero.

L’intervento, ha spiegato l’architetto Zazzara, parte con la riqualificazione del Museo Colonna, un complesso di tremila metri quadrati complessivi compreso il seminterrato, con l’obiettivo di recuperare gli spazi culturali e avere a disposizione aree per le esposizioni e iniziative artistiche estemporanee. È previsto lo spostamento dell’ingresso principale sul lato dei giardini «che non verranno assolutamente alterati – ha aggiunto - né si toccheranno, toglieranno o modificheranno le essenze botaniche oggi esistenti». A pianterreno del museo troverà posto una caffetteria-bookshop per piccoli eventi, mentre al piano superiore verranno riaperte tutte le finestre originarie, chiuse con la precedente riqualificazione. La direzione artistica è stata affidata al Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Per la realizzazione dell’intervento la fondazione Abruzzo Belle Arti ha stanziato circa un milione di euro per il Museo Colonna e i giardini, mentre PescarAbruzzo ha messo a disposizione 240mila euro per la Porta del Mare e per la piazza. E la prima mostra del rinato Museo sarà dedicata proprio a Vittoria Colonna.