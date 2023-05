Sabato 20 Maggio 2023, 16:59

L'Adunata nazionale degli Alpini è un evento unico, in cui può accadere veramente di tutto. Anche in fatto di sentimenti e di frecce scoccate da Cupido. Ne sanno qualcosa alcune amiche residenti nel Friuli Occidentale, che hanno organizzato addirittura un addio al nubilato per una futura sposa, in cui cercare di ritrovare una fiamma risalente a ben 9 anni fa.



L'addio al nubilato, la storia

All'epoca, Veronica, ventenne pordenonese, incontrò Luca, un bell'alpino di Bassano del Grappa. L'adunata era quella famosa di Pordenone del 2014. In quell'occasione nacque un'amicizia di qualche ora nel clima goliardico che il ritrovo delle Penne Nere sa regalare a chiunque vi partecipi. La storia morì lì: i due non si incontrano mai più, non si scambiano alcun numero di telefono né contatto sui social. Ma, come accade spesso nelle compagnie di genere, il bello e tenebroso Luca veniva ciclicamente evocato tra le amiche per canzonare Veronica, che ci lasciò tanti sospiri nei mesi successivi. Tra qualche settimana la ragazza di allora - che oggi ha nove anni di più - si sposerà con il vero grande amore della sua vita. Per questo le inseparabili amiche - che sono rimaste sempre le stesse negli anni - le hanno organizzato un addio al nubilato con "sorpresa", proprio all'Adunata degli Alpini, grazie al fatto che la manifestazione si svolgeva nella vicina Udine.



Lo scherzo

La preparazione della goliardata non ha lasciato nulla al caso, con tanto di cartello evocativo: "Cerco Luca sono ancora in tempo!". La possibilità di trovarlo, in una manifestazione che ha ospitato centinaia di migliaia di persone, era praticamente nulla. «Eppure, nonostante le probabilità fossero davvero minime, nell'arco di un paio d'ore è avvenuto il miracolo, con il ritrovamento dell'alpino bassanese», raccontano le orditrici dell'incredibile trama.

«Increduli, hanno scambiato quattro chiacchiere e si sono stupiti di quanto fosse strano e a volte beffardo il fato». Dopo un brindisi collettivo, per questa storia degna delle migliori puntate del format televisivo "Stranamore", i due ragazzi si sono salutati con i migliori auguri per il futuro matrimonio, senza, ovviamente, alcuna marcia indietro da parte di Veronica, che si è dimostrata straordinariamente sportiva rispetto allo scherzo orchestrato dalle coetanee. Una storia davvero singolare, che ha fatto sorridere tutto il gruppo di amiche e pure gli alpini al loro fianco. «L'Adunata in fondo è così - hanno commentato le ragazze che hanno ideato la ricerca -: stupisce, crea un clima insolito, che fa da legante e costruisce ponti. Qualcosa di speciale davvero, che differisce dal resto della quotidianità a cui siamo abituati».