Meloni a Udine per l'adunata degli Alpini «Dopo la mamma sono la grande famiglia d'Italia»

La premier Giorgia Meloni in mattinata ha partecipato al raduno degli Alpini a Udine. La premier, accolta da applausi del pubblico presente ai bordi della strada, ha passato in rassegna lo schieramento, per poi dirigersi a piedi verso la tribuna, sempre accolta da applausi e 'bravà.

«Credo che qui ci sia una delle rappresentazioni più straordinarie che avvengono durante l'anno, di cosa sia l'amore di patria. Ritengo che il tema dell'impegno della nostra comunità nazionale e il legame all'appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti sulle quali bisogna fare leva per risollevare questa Nazione. Quindi c'è bisogno di momenti come questi» ha detto Giorgia Meloni arrivando a Udine per l'adunata nazionale degli Alpini che ha definito una grande famiglia dell'Italia.

Le autorità presenti

Tra le autorità civili e militari presenti ad attenderla ci sono il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga