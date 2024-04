Sotto la sella mezzo etto di cocaina: arrestato il pusher che arriva in scooter

Probabilmente doveva effettuare una consegna, in un orario in cui a muoversi sono prevalentemente lavoratori, ma la sua presenza, lungo la Tiburtina, ha insospettito una pattuglia del reparto prevenzione crimine della Questura che, coordinata dal dirigente della Volante Pierpaolo Varrasso, stava effettuando dei controlli.

L'uomo, un quarantottenne che le forze dell'ordine già conoscono proprio per i suoi precedenti di polizia, era in piedi a bordo strada, accanto a uno scooter. Con l'atteggiamento, appunto, di chi sta aspettando qualcuno. Si è accorto in un lampo che la macchina stava arrivando proprio nella sua direzione così ha deciso di mettere al sicuro il pacchettino che aveva tra le man: ha alzato il sellino dello scooter, lo ha riposto all'interno, e poi ha chiuso. Stava quasi per allontanarsi quando i poliziotti lo hanno bloccato. Hanno effettuato prima una perquisizione personale, poi quella del mezzo e i sospetti sono stati tutti confermati: perché il pacchettino non era poca cosa, ma conteneva cocaina per circa cinquanta grammi.

Tutto fa pensare a una commessa per il prossimo, lungo fine settimana da smerciare sul mercato di Pescara.

Se la droga era stata custodita nello scooter addosso all'uomo i poliziotti hanno trovato 160 euro in banconote di vario taglio, sequestrate perché considerate possibile provento dell'attività di spaccio, e un coltello a serramanico lungo oltre 23 centimetri. Anche il coltello è finito sotto sequestro. L'uomo è stato quindi arrestato; al termine dell’udienza di convalida, ieri, gli sono stati applicati i domiciliari. È stato quindi riaccompagnato nella sua abitazione all'interno della quale dovrà restare in custodia cautelare.