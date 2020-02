L’Aquila, il "nuovo" circolo tennis green e inclusivo: interventi per 400 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Abbattimento delle barriere architettoniche con un nuovo ingresso principale su viale Ovidio, un nuovo pallone per gli allenamenti indoor, una club house vicina al campo internazionale e l’efficientamento dell’impianto energetico e di illuminazione.Interventi per 400 mila euro che si concluderanno in 180 giorni al circolo tennis Peppe Verna dell’Aquila, ai quali si è dato il via con la cerimonia della posa della prima pietra, alla quale hanno partecipato il sindacol’assessore regionaletanti esponenti politici, l’ex presidente, i soci del circolo e l’architettoche ha realizzato il progetto.Un anno importante per il Peppe Verna che ha permesso di restituire alla città il campo internazionale con una tribuna da mille posti che ha ospitato un torneo seguitissimo e che ha portato L’Aquila alla ribalta ma non solo, si è riusciti in maniera decisa ad abbattere il debito del circolo, come sottolineato dal presidente“Un momento storico e significativo - ha detto - mai prima d’ora, se non per un mio intervento che consentì di finanziare gli spogliatoi, era stato fatto un lavoro di questo tipo, frutto pure di una battaglia con il presidente di allora della Regione D’Alfonso, che permise di avere risorse importanti. Il circolo, fondato nel 1930, è il più antico d’Abruzzo, punto di riferimento per atleti e appassionati del tennis.Un circolo che si pone al trentottesimo posto assoluto nella classifica dei 240 principali circoli italiani.“ Sullo sport stiamo investendo molto - ha ribadito Biondi che ha elencato tutti i cantieri che stanno per partire - c’è la necessità di fare presto e tenere alta l’attenzione però su ciò che c’è ancora da fare e quindi spero, in questo contesto, che la nomina di Legnini sia di buon auspicio come quando nel 2014 era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio quando erano terminati i fondi. Oggi abbiamo bisogno di 4 milioni di euro e spero che anche con la collaborazione della Regione e con la squadra che si rafforza con la presenza di Pietrucci si possa finalmente portare all’attenzione nazionale lo straordinario modello L’Aquila”.Il progetto è stato illustrato dall’architetto Valente. Prevede, innanzitutto, un nuovo ingresso friendly anche per diversamente abili, davanti alla zona bar ci sarà un belvedere con vista sui campi e sul Gran Sasso. La parte vicina ai campi sarà riqualificata con la riscoperta della vecchia tribuna con un terrazzamento verde e panchine mentre il muro d’accesso sarà illuminato a terra con dei faretti e anche il passaggio pedonale.La zona più a nord, tra gli spogliatoi attuali e la tribuna vedrà la realizzazione di un centro preparazione atleti con spogliatoi, una sala per la preparazione sportiva e una polifunzionale per diversi usi. Una struttura in cemento armato con un sistema di schermature che sarà coperto dal verde e quindi la palestra andrà a mimetizzarsi nel tempo. Di notte sarà illuminata. L’obiettivo sarà pure rivitalizzare le aree verdi, infatti si è riusciti a recuperare spazio anche per una terrazza.