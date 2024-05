Giovedì 30 Maggio 2024, 07:00

Dopo solo un mese dal primo blitz, i militari del Raggruppamento operativo speciale dell'Aquila sono tornati ieri a Fresagrandinaria insieme ai carabinieri della locale stazione per effettuare l'arresto di B.T., un 39enne tunisino, già indagato per terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico. Il 22 aprile scorso i militari del Ros avevano fatto irruzione nel paesino e avevano fermato lo stesso uomo, portandolo nella locale stazione dei carabinieri per sottoporlo a interrogatorio. Inoltre si erano recati nella sua abitazione per perquisirla e avevano portato via il suo computer e il suo cellulare. L'uomo era stato poi rilasciato e i militari avevano mantenuto il più alto riserbo sulla questione, ma qualche particolare era ugualmente trapelato. Nei suoi confronti era stato ipotizzato il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, reati per i quali la pena può arrivare fino a 15 anni di detenzione. Questo perché il tunisino avrebbe pubblicato sui social network diversi post che incitavano alla violenza e inneggiavano allo Stato islamico. Dal blitz del mese scorso le indagini non si sono fermate e gli investigatori, partendo dal 39enne residente a Fresagrandinaria, hanno avuto il compito di verificare quanto fosse concreta la minaccia rappresentata dal cittadino tunisino, così come era necessario verificare un’eventuale presenza di suoi complici. A questo fine era stata ricostruita, grazie al suo computer e al suo telefonino, tutta la rete di contatti mantenuta dall'uomo.

GLI SCAMBI

Nel corso delle indagini i militari avrebbero anche portato alla luce degli scambi avvenuti online con il suo connazionale autore dell'attentato del 16 ottobre a Bruxelles. L'uomo finito ieri in manette vive da circa un anno nel piccolo centro del Medio Vastese insieme alla moglie e ai figli grazie a un programma d'accoglienza del ministero dell’Interno, accolto dal Comune di Fresagrandinaria, che ha accettato di ricevere in paese un numero massimo di 15 immigrati, di cui faceva parte anche il tunisino con la sua famiglia, tutti attentamente e continuamente controllati, oltre che perfettamente integrati con la comunità locale. L'uomo tratto in arresto, sua moglie e i loro figli hanno vissuto finora una vita regolare e insospettabile a contatto con la comunità in un'abitazione situata non lontana dalla scuola frequentata dai figli. La comunità di Fresagrandinaria è rimasta sgomenta e incredula alla notizia dell'arresto dell'uomo, dal momento che nessuno in paese ha mai avuto motivo di nutrire alcun sospetto nei suoi confronti.