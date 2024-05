Rissa tra giovani al villaggio turistico: spunta un coltello. Indaga la Procura

Violenta disputa tra quattro giovani lavoratori in un villaggio turistico di Tortoreto: spunta un coltello. La procura indaga per “minaccia aggravata”. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, tre ragazzi hanno avuto un violento diverbio con un altro giovane. Durante la disputa, che non è mai degenerata in uno scontro fisico, uno dei tre ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico e ha minacciato di uccidere l'altro ragazzo.

Le persone presenti, terrorizzate, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica. Oltre ad ascoltare i quattro giovani, i carabinieri hanno acquisito anche tutte le immagini di videosorveglianza della reception del villaggio. Al momento, nessuno dei coinvolti ha spiegato il motivo del litigio.