Inferno d’acqua: donna rischia di annegare in strada. Salvata da un vigile urbano

Intorno alle 15,30 di ieri si è scatenato l’inferno sulla Marsica. E ad Avezzano una pioggia mai vista. Un nubifragio durato più di un'ora ma poi la pioggia è continuata a cadere anche se l’intensità è a poco a poco venuta meno. Le conseguenze: innanzitutto i due sottopassi di via Don Minzoni e di via Aquila sono stati letteralmente allagati.

In via Don Minzoni la scena più clamorosa raccontata poi dalla Polizia locale: «La signora non ha visto il semaforo rosso oppure lo ha sottovalutato ed è entrata in quel fiume d’acqua». Un vigile l’ha salvata: l’ha presa in braccio e se l’è caricata per cinquanta metri abbondanti fin dove l’acqua non poteva più nuocerle. Tutto in piedi e con passi decisi. Un vero salvataggio. «Grazie, grazie - ha detto lei- poi si è preoccupata del telefono: - prendi il telefono!». Ha brandito l’apparecchio come se fosse la prima cosa da salvare. «Ma sta a pensà al telefono, signora!» le hanno detto dalla barriera vicina sui marciapiedi dove la gente si è ammassata per dare aiuto. Lei con il telefono ancora in mano: evidentemente aveva cercato un aiuto che invece era lì a due passi.

VIA AQUILA

Su via Aquila a ridosso del rione San Rocco stesso putiferio ma qui le autovetture bloccate sono state di più.

Tre quattro, cinque. Qualcuno è riuscito a passare un altro, su via Aquila aveva i pantaloni bagnati fin sulla cintola: «Abito di là - ha spiegato uno dei ragazzi - sono passato sul marciapiede interno ma guarda come sono ridotto. No, non l’ho bevuta ma per puro miracolo». Da quel momento in poi tutta la città è rimasta bloccata: traffico impazzito, c’è chi a perso la testa con i semafori perfettamente in funzione che hanno creato ancor più impiccio.elefonate per le cantine allagate e io sottopassi pure. Il mito che il Fucino avrebbe salvato Avezzano assorbendo tutta l’acqua caduta è ora soltanto un mito. Occorre predisporre la città al peggio la nota frase ora è quanto mai calzante: «Il clima cambia e anche noi dobbiamo cambiare» qualcuno gridava dalla scalinata della chiesa di san Rocco. E da lì l'inferno del sottopasso di via Aquila era ben evidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA