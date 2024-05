Giovedì 30 Maggio 2024, 07:00

La perizia disposta ieri dalla Corte d’Assise, affidata al professor Giovanni Battista Camerini, dovrà accertare se Cristiano De Vincentiis era in grado di intendere e volere al momento del fatto, se ha la capacità di partecipare scientemente al processo e se esiste una condizione di pericolosità. Nel lungo esame di ieri, De Vincentiis, accusato di aver ucciso con 34 coltellate la madre Paola in casa a Bucchianico il 19 ottobre 2022, ha negato le liti per i soldi che era costretto a chiedere alla madre per il ristorante, i viaggi e la moto, liti che secondo l’accusa sono alla base dell’omicidio. Queste discussioni, che l’uomo ha ammesso subito dopo i fatti nell’interrogatorio in ospedale dinanzi al Pm Giancarlo Ciani, descrivendo le fasi dell’omicidio, sono state negate in aula. «Se l’ho detto, ho detto una stupidaggine, ero sfasato dai farmac» ha sostenuto davanti alla Corte, presieduta da Guido Campli, con a latere Maurizio Sacco. «Prendevamo 2200 euro al mese, i soldi non ci sono mai mancati, avevamo il conto cointestato, non avevamo problemi di soldi. Con mia madre avevo bei rapporti, di amicizia, d’amore, d’affetto, 52 anni sempre insieme». Poi il racconto di quel mattino di sangue, l’aggressione con un coltello al petto e con uno schiaccianoci alla testa subita inizialmente da parte della madre, mentre lui dormiva: «Per me ha avuto un attacco psicotico» ripete l’uomo anche alle domande del suo avvocato, Gianluca Totani. «Mi sono svegliato con il dolore» dice De Vincentiis, «con il coltello ficcato al petto e mia madre seduta lì che mi guardava con gli occhi da pazza. Poi io ho cercato di alzarmi, lei me lo ha tolto e me lo ha messo alla gamba. Ho urlato come un pazzo, ho cercato di toglierlo, lei mi ha dato una botta con lo schiaccianoci d’acciaio, mi colava tutto il sangue. Dopo ho avuto la colluttazione, ho avuto paura, ho detto sto morendo ucciso da mia madre, una cosa pazzesca, non credevo ai miei occhi. Sono riuscito a toglierlo e poi sì che le ho dato la coltellata, per difesa, per difendermi dalla paura».

IL PARTICOLARE

Quante coltellate ha dato, chiede il Pm? «Io non mi ricordo, pensavo fossero tre, invece erano molte di più, erano 34 giusto? Evidentemente gliene ho date di più, non mi sono reso conto. Quando ho lasciato lì mia madre pensavo che fosse viva». L’uomo esce di casa per chiamare i soccorsi, è insanguinato, a una donna chiede il nome della via: «Portavo il coltello dietro perché avevo paura che mia madre mi aggredisse ancora, ero terrorizzato». Una vita senza padre, quella di De Vincentiis, «mia madre mi diceva che era morto», che a 14 anni perde un occhio per l’esplosione di un grosso petardo e capisce che la madre faceva la prostituta, ma anche che faceva uso di cocaina e giocava al Bingo. Le due sorelle della vittima sono costituite parte civile con l’avvocato Anna Olivieri. Discussione e sentenza il 30 settembre: nel processo entrano i verbali di interrogatorio resi durante le indagini, De Vincentiis rischia l’ergastolo, improbabile che gli venga riconosciuta l’attenuante della provocazione.