Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Un grande sollievo dopo ore di angoscia. Barbara Gagliardi, la 48enne di Pescara ma residente a Chieti, sparita nel nulla dalle ore 8,10 di lunedì scorso ha contattato i carabinieri di Pescara e ha rassicurato sulle sue condizioni. Il fratello contattato dai militari ha subito raggiunto la donna che è stata ascoltata nella stazione dei carabinieri. Ancora sconosciuti i motivi della sparizione.

Barbara era stata vista uscire dalla sua abitazione di strada Gigli nella periferia di Chieti, senza fare ritorno. Il compagno aveva denunciato la sua scomparsa, innescando immediatamente le ricerche. Queste avevano avuto un primo riscontro significativo con il ritrovamento della sua autovettura, una Nissan Micra rosso metallizzato, nel parcheggio dell’Eremo di Santo Spirito a Maiella a Roccamorice nella serata di lunedì stesso. All'interno del veicolo era stato trovato anche il suo cellulare, suggerendo che poteva essersi allontanata a piedi da quel punto. Da lì sono partite le ricerche coordinate dalla prefettura di Pescara. L'allarme era stato lanciato, quando Barbara, descritta come una persona molto precisa, non si è presentata al lavoro. Non vedendola rientrare a casa, il compagno ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare la sua scomparsa. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo era impegnato dalle prime ore della sera stessa in cui è stata denunciata la scomparsa. Le ricerche si erano concentrate appunto nell’area dell’Eremo di Santo Spirito a Roccamorice, nel Parco Nazionale della Maiella, luogo in cui era stata rinvenuta l’automobile. I soccorritori specializzati in operazioni nelle zone montante, presenti con squadre di ricerca, unità cinofile molecolari e tecnici di soccorso in forra, che avevano perlustrato le zone impervie e difficili da raggiungere del parco. Sui social network sono tanti i messaggi rivolti a Barbara da parte degli amici che le chiedevano di «tornare presto a casa» con speranza di «tornare ad abbracciarci il prima possibile» esprimendo la loro solidarietà ai familiari. Un vero e proprio giallo che fortunatamente ha avuto un lieto fine. Le forze dell'ordine con gli elicotteri dei vigili del fuoco avevano esteso le ricerche anche a Pescara e zone limitrofe. Un appello con la fotografia di Barbara Gagliardi era stato lanciato anche dall’associazione “Penelope”, l'organizzazione di volontariato che si occupa delle persone scomparse che ha assistito la famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA