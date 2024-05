Giovedì 30 Maggio 2024, 07:00

Da oggi si gioca a carte scoperte. Tante, a tratti anche complicate. A mettere in ordine fatti e personaggi legati all'agguato di due anni fa nel dehor del Bar del Parco inizierà oggi il dirigente della squadra mobile Gianluca Di Frischia. Progettazione, dinamica, fuga e movente: la ricostruzione degli investigatori investe tutti i passaggi fondamentali che hanno portato alla morte dell'architetto pescarese Walter Albi e al tentato omicidio del suo amico, l'ex calciatore Luca Cavallito. Esecutore materiale dell'agguato, con un incursione tra i tavolini del bar, all'ora dell'aperitivo, Mimmo Nobile, personaggio più che conosciuto della mala pescarese. Avrebbe esaudito i desiderata di Natale Ursino, famiglia calabrese di ’ndrangheta, arrivato a vivere nel Teramano. A fornire supporto logistico Maurizio Longo, anche lui pezzo noto della criminalità cittadina. Tra i cinque un tessuto fitto di promesse fatte e non mantenute, di qualche spacconeria spacciata per opportunità, carichi di droga da portare all'estero, soldi non restituiti. Dietro quei colpi di pistola c'è un mondo, nel mondo di Pescara, che dopo il delitto è rimasto per un po' di tempo con il fiato sospeso. E dal racconto di Di Frischia, che certamente non sarà raccolto in una sola udienza, verrà fuori anche un pezzo di questa cornice.

LA VOCE

Sono 93 i testi d'accusa, ma è sullo sviluppo di un'indagine con una quantità di elementi da valutare che si incardinerà di fatto l'intero processo: per questo la ricostruzione del capo della squadra mobile sarà, di fatto, la spina dorsale che terrà insieme l'intero corpo del processo. Sul quale pesano anche i confronti pregressi tra alcuni dei protagonisti, su tutti quello tra Mimmo Nobile e Luca Cavallito. Amici prima, nemici poi. Tanto che dopo una lite furiosa si era interrotto tra loro ogni contatto. Non tanto a lungo però da far dimenticare la voce. Che Cavallito, una volta recuperate le prime forze ricorda bene: «Questo è per te e per gli infami come te» quelle parole, arrivate tra uno sparo e l'altro, dirà l'ex calciatore, suonavano con la voce di Mimmo Nobile. E anche i movimenti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza sostengono secondo l'accusa questa tesi. Ma fino a Nobile la squadra mobile era arrivata anche prima che Cavallito uscisse dal coma e iniziasse a riprendersi dai complessi interventi chirurgici subiti: condotti dal filo rosso della tecnologia avevano iniziato a ricostruire lo scenario più radicale dei rapporti tra i diversi personaggi, sfrondandolo delle tante derivazioni che una vita complessa come quella di Walter Albi inevitabilmente portava con sé. E su questo scenario si è inserito il sistema di prove che i pm Giuseppe Bellelli e Andrea Di Giovanni portano in aula. Tra cui l'arma usata per uccidere: è il "bottino" di una rapina, alla quale hanno partecipato Longo e Nobile, al centro agroalimentare di Cepagatti. Fu portata via a una guardia giurata pestata a sangue durante il colpo. Era l'11 luglio del 2022. Venti giorni dopo sparò sulla strada parco. Per uccidere.