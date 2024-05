Giovedì 30 Maggio 2024, 07:00

Ammesso che si celebrerà, sarà un processo soprattutto alla storia delle Brigate rosse. Quella del sequestro Gancia infatti è una vicenda centrale: uccisa la Cagol e Curcio con i mesi contati, la guida dell'organizzazione passò subito dopo a un Mario Moretti sospettato fortemente di aver organizzato, gestito e commesso quel rapimento finito nel sangue e che è l'unico ad essere ancora in semidetenzione dal 1981. Il 26 settembre al tribunale di Torino la giudice delle udienze preliminari Ombretta Vanini deciderà sulla richiesta di processo per omicidio, avanzata dalla procura della Repubblica nei confronti del nucleo che fondò le Br. Quattro gli ex terroristi, ormai anziani, che rispondono dell'omicidio dell'appuntato pennese Giovanni D'Alfonso, commesso nel giugno ’75 nelle campagne di Acqui Terme. Sono Mario Moretti, Renato Curcio, Pierluigi Zuffada e Lauro Azzolini, quest'ultimo indicato come il responsabile materiale dell'uccisione del carabiniere il quale il 5 giugno 1975 partecipò al blitz che liberò da un brevissimo sequestro per estorsione, e dopo una cruenta sparatoria, l'industriale vitivinicolo di Canelli Vittorio Vallarino Gancia. Oltre al militare, perse la vita anche Margherita Cagol tra le fondatrici, con il marito Curcio, delle Br. L'indagine è stata riaperta grazie alla presentazione di un esposto nel novembre del 2021 firmato da Bruno D'Alfonso, figlio della vittima. «La Procura, con intuizione e fortuna, ha ricostruito dinamiche, aspetti puntuali», è il commento dell'avvocato Sergio Favretto che assiste Bruno D'Alfonso. «Chiediamo la verità, aspettiamo che gli ex brigatisti ce la raccontino finalmente. E poi siamo disponibili a parlare con loro anche fuori dalle aule di giustizia», commenta l'esperto giudice in pensione Guido Salvini che con Nicola Brigida completa l'assistenza legale dei D'Alfonso. «Due anni e mezzo fa ho chiesto la riapertura delle indagini sull'omicidio di mio padre, ed ero comunque rimasto molto felice già solamente del fatto che la procura antiterrorismo di Torino avesse preso in considerazione la mia istanza», è il commento di Bruno D'Alfonso. «Ero fiducioso sull'esito di queste nuove indagini ma non immaginavo che, al termine delle stesse, l'esito sarebbe stato positivo al punto da riaprire il processo. Soprattutto sono felice che, finalmente, sia stato dato un nome all'esecutore materiale dell'omicidio e che anche altri responsabili verranno giudicati per le loro condotte criminose per lo stesso reato. Evidentemente gli elementi raccolti per la presentazione dell'istanza di riapertura e quelli emersi da recenti, coraggiose indagini giornalistiche nei libri L’Invisibile e Radiografia di un mistero irrisolto hanno prodotto quei fattori determinanti che hanno spinto gli inquirenti nella giusta direzione. Per tutto ciò esprimo un ringraziamento sentito al procuratore Emilio Gatti». Si prevede comunque una durissima battaglia legale per l'utilizzo delle lunghissime e invasive intercettazioni soprattutto di Azzolini il quale già era stato indagato e prosciolto per le stesse accuse nel 1987, ma il fascicolo si è perso ad Alessandria.