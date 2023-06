Schianto con tre moto sulla circonvallazione: grave un centauro

Grave incidente ieri sera sulla Circonvallazione di San Benedetto dei Marsi: un motociclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sulla dinamica dei fatti stanno indagando i carabinieri della compagnia di Avezzano.

Dai primi riscontri, sembra che tre centauri percorrevano la strada quando uno è stato sbalzato dalla moto ed è finito sotto il guardrail rimanendo gravemente ferito.

Difficile, al momento, ipotizzare le ragioni della caduta: malore, collisione accidentale, traiettoria sbagliata sono al momento gli elementi al vaglio degli inquirenti.

In ogni caso l'allarme ai numeri d'emergenza è stato dato dagli altri centauri e sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118 che ha trasferito il ferito all'ospedale dell'Aquila in codice rosso. Le sue condizioni vengono seguite dai sanitari del pronto soccorso e dai medici che lo hanno preso in cura per tutti gli accertamenti diagnostici del caso. Il quadro, a ieri sera, veniva giudicato serio, ma in ogni caso l'uomo non era dato in pericolo di morte. L'incidente si è verificato intorno alle 19. Fin da subito si è esclusa la complicità di terzi tra le cause che hanno provocato lo schianto.