Va al ristorante, mangia il pesce di gusto, chiede e ottiene un bis di ostriche, poi richiede il conto che gli viene portato al tavolo, poi va alla cassa e dice al titolare se gli offre un digestivo, ottiene un bicchierino di rum e, alla fine, quando è arriva il momento di pagare dice: «Mi è venuta voglia di dolce». Il cameriere va a prenderlo in cucina e lui approfitta di quel momento per dileguarsi.

La vicenda

È stato immortalato dai sistemi di sorveglianza e ieri pomeriggio il titolare del locale ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri. Il ristoratore racconta: «Non lo avevo mai visto nel locale e nemmeno credo di averlo notato in città, certo non era di Giulianova. Dimostrava una quarantina d’anni ed era venuto in ristorante addirittura alle 15,30, ma siccome la cucina era ancora “calda” in quanto avevamo lavorato fino a poco prima, lo abbiamo accolto. Ha ordinato tutti gli antipasti, tra cui le ostriche e poi ha preso un guazzetto ed infine ha voluto altre tre cozze il tutto innaffiato naturalmente anche dal vino. Il conto era di ottanta euro e quando lo ha visto non ha avanzato nessuna contestazione, anzi era soddisfatto e, come detto, ha voluto anche un digestivo e poi voleva perfino il dolce ed ha approfittato di questa richiesta, che noi stavamo esaudendo, per scappare dal locale. Quando il cameriere è tornato con il dessert, lui non c’era più. Siano usciti fuori, ma di lui nessuna traccia». Il ristoratore ha presentato denuncia, «non certo per il conto non pagato ma perché quello che è accaduto a noi è già successo in altri ristoranti, ormai sembra essere una moda e questo non va più tollerato, speriamo che le immagini fornite ai carabinieri possano essere utili per poterlo rintracciare».