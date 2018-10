I ladri scommettono nella sala giochi: fuga con la cassa ma vengono intercettati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubano in una sala giochi di Collecorvino (Pescara), ma durante la fuga vengono intercettati dai carabinieri, i quali riescono a recuperare tutta la refurtiva. Dei ladri, invece, nessuna traccia. E' accaduto ieri notte. Nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Collecorvino, i militari hanno individuato un'auto sospetta, una Fiat grande Punto, con a bordo due persone. Alla vista dei carabinieri, i due hanno abbandonato la vettura e sono scappati nelle campagne limitrofe. All'interno dell'auto, è stata trovata una macchina cambiamonete con dentro almeno tremila euro, che era stata appena portata via dalla sala giochi.Durante l'operazione, si è scoperto che pure la Fiat Punto utilizzata per mettere a segno il colpo, poi andato a vuoto, era stata rubata. Era stata sottratta al legittimo proprietario qualche tempo fa a Montesilvano. Adesso sono in corso indagini, anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza, per cercare di individuare i responsabili. Quello di ieri notte, è l'ennesimo colpo ai danni di una sala giochi. Un paio di settimane, un furto con spaccata era stato commesso all'agenzia Better di via Valle di Rose, a Pescara Colli. Sempre a bordo di un'auto rubata, i ladri avevano sfondato la vetrina dell'attività e, una volta all'interno, avevano letteralmente ripulito una macchinetta cambiasoldi. Quindi la fuga su una seconda vettura. L'auto utilizzata per la spaccata era stata infatti individuata non distante dall'agenzia.