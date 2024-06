Giovedì 6 Giugno 2024, 07:00

Una donna, A.O., 33 anni, avezzanese e il complice, M.P.T., 24 anni, di Carmiano (Lecce), si fingevano impiegati delle poste, e dopo aver individuato le vittime, per lo più anziane, al telefono usavano toni convincenti per derubarli. Fingevano di essere impiegati dell’ufficio postale e una donna di 80 anni hanno detto che era stata depositata una somma di 1.500 euro, proveniente dall’Inps per pagamenti spettanti in relazione all’emergenza sanitaria Covid. Successivamente era arrivata una seconda telefonata con la quale si invitava l’80enne a recarsi nell’ufficio postale di Frosolone (Isernia), portando con sé la postpay e inserirla nel bancomat e digitare dei codici. Ma essendo la carta senza fondi l’anziana era stata invitata a versare euro mille per riscuotere l’assegno depositato negli uffici. La vittima, per sua fortuna, non riuscendo nel versamento chiese all’impiegato come fare per riscuotere l’assegno depositato. Solo allora si scoprì la truffa organizzata dalla donna e dal suo complice. Se la donna è riuscita ad evitare la truffa, un altro anziano è stato raggirato. Sempre al telefono gli viene detto che nell’ufficio postale di Sesto Campano c’era un assegno depositato a suo nome di 250 euro relativo a un bonus Covid: «Sarà versato sul suo conto corrente postale via online» disse il finto impiegato. Con la seconda telefonata, l’uomo lo aveva invitato ad andare al bancomat dell’ufficio postale e a versare 150 euro su un numero di conto che rispondeva alla postepay del truffatore. I due anziani hanno presentato denuncia e le indagini hanno portato all’imputazione dei due complici. Il pm Maria Andrea Andricciola ha chiesto il giudizio per la donna avezzanese, assistita dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, per la tentata truffa ai danni dell’anziana del Molise (processo il 2 dicembre al tribunale di Isernia). Mentre per l’uomo il pm Marco Gaeta della procura di Isernia ha concluso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio per la truffa all’altro anziano. Dalle indagini si è scoperto che la donna di Avezzano sarebbe una professionista della truffa: utilizzava frasi convincenti nei confronti degli anziani per sottrarre i soldi.

IL PACCO

Un’altra truffa di cui è rimasto vittima un anziano di una frazione di Avezzano è quella del pacco postale: un fattorino ha suonato al campanello di casa dicendo che c’era un pacco da ritirare, ma andava pagato. «Chi lo ha ordinato? Io no» replica l’uomo. Era indirizzato a un suo parente che però, guarda caso, non rispondeva al telefono. «Se non siete stati avvisati prima si tratta di sicuro di un bluff che vi potrebbe costare caro: nella scatola in genere viene messa della cartaccia o roba pesante senza valore, i soldi che avete dato al ragazzo, invece, sono veri», mette in guardia l’avvocato Luca Motta.