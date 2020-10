Una boccata di ossigeno per i lavoratori artigiani dell’Umbria: si sblocca la cassa per gli artigiani della regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sblocca finalmente il pagamento della cassa integrazione per i lavoratori artigiani. “Le risorse sono state trasferite da Banca d’Italia questa mattina al fondo di sostegno al reddito del sistema artigiano (Fsba) – spiega Stefania Cardinali della Cgil dell'Umbria - Seppure non sufficienti rispetto al fabbisogno reale, serviranno comunque a coprire i mesi di maggio giugno e parte di luglio”.“Dei 375 milioni di euro ricevuti dal Fondo – continua la sindacalista - circa 10 saranno quelli che arriveranno ai lavoratori umbri, dei quali 7 milioni circa per la provincia di Perugia e 3 la provincia di Terni. In Umbria tutte le richieste di cassa sono state già rendicontate e sono pronte ad essere riscosse dai lavoratori”.La Cgil ricorda che al momento del lock-down, a marzo 2020, i lavoratori artigiani in trattamento Fsba in Umbria erano 18.000, poi scesi a 10mila nella prima metà di luglio. “Sono note le difficoltà in cui versano questi settori che rappresentano una percentuale assai alta del tessuto produttivo nella nostra regione – spiega ancora Cardinali – Per questo vanno assolutamente garantiti ulteriori finanziamenti, per continuare a tutelare il reddito di questi lavoratori. Auspichiamo per il futuro che non si debba continuare a scontare insopportabili ritardi nell’emanazione dei decreti che determinino l’effettivo trasferimento delle risorse ai Fondi bilaterali artigiani”.