Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Ennesima storia di violenza domestica quella che vede a giudizio un imprenditore agricolo di Celano, D.T., 51 anni, difeso dall’avvocato Antonio Milo, accusato di minacce, violenze, lesioni nei confronti della moglie. Avrebbe minacciato di morte due carabinieri intervenuti nella sua abitazione dopo una lite in famiglia. Violenze iniziate ad agosto quando l’uomo avrebbe minacciato e picchiato la moglie. Secondo gli inquirenti, tutto avveniva per motivi correlati alla «gelosia della donna». La vittima, stanca dei continui maltrattamenti ha chiamato i carabinieri e ha raccontato tutto. A carico dell'uomo al tempo scattò anche una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Dalle indagini dei militari, coordinate dalla procura di Avezzano, il 51enne avrebbe aggredito ripetutamente e verbalmente la moglie, creando un clima intollerabile fra le mura domestiche. L’imprenditore avrebbe reiterate minacce e ingiurie che hanno portato a litigi e contrasti anche per futili motivi riconducibili, secondo l'idea dell'accusato, alla gelosia nei suoi confronti della consorte. Un giorno l'avrebbe trattenuta con le braccia e l'avrebbe colpita con una testata al volto cagionandole lesioni. L’uomo è accusato anche di aver picchiato il fratello della donna che era intervenuto per difendere la sorella e di avergli danneggiato l’auto colpendola con un bastone. Processo il 12 settembre (pm Maurizio Cerrato).