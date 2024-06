Giovedì 6 Giugno 2024, 05:35

Rubò materiali dall’azienda Kemipol di Pineto dove lui all’epoca lavorava, poi ritrovati dai carabinieri nel suo garage di casa durante una perquisizione autorizzata per motivi di droga. Ieri, N.P., 47 anni, di Casoli di Atri, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione di cui 2 anni e 4 mesi per l’accusa di cessione di stupefacenti (cocaina), avvenute nel periodo Covid, e i restanti 8 mesi per il furto così riqualificato dall’iniziale ipotesi di ricettazione. Ad emettere la sentenza la giudice monocratica Claudia Di Valerio. In aula è stata l’avvocata che ha difeso il 47enne, Ida Nardi, a ricostruire l’intera vicenda e ad evidenziare come, dopo i fatti, l’operaio finito a processo abbia risarcito l’impresa, che si è costituita parte civile, presentando anche le dimissioni. Ad accorgersi di un grosso ammanco di merce nel magazzino è stato il titolare della Kemipol che ha presentato la denuncia, ma ha fatto cadere i sospetti su un’azienda esterna di trasporti nei confronti della quale ha pure sospeso i pagamenti. È quando i carabinieri, seguendo un’altra loro indagine, vanno a casa del 47enne e in fase di perquisizione trovano in uno scaffale nel garage parte dei materiali della Kemipol che erano stati denunciati che tutti i sospetti cadono su di lui. «In fase di processo – evidenzia l’avvocata Nardi – abbiamo scoperto anche altro, come il caso di un dipendente all’epoca ai vertici dell’azienda che candidamente ha ammesso che faceva venire da Foggia la droga tramite autisti ignari». Così come ignaro era anche il titolare che si è ritrovato con un ex dipendente sotto processo per spaccio e ricettazione, ma anche un carrozziere della stessa zona industriale dove si trova la sua azienda pure lui inquisito per lo stesso reato. Il nome di quest’ultimo è uscito dalle chat con il 47enne dove si parlava dei «carichi» da portare fuori e rivendere per i quali verosimilmente sarebbero serviti grossi mezzi per trasportarli. Per il legale di parte civile il danno subito dall’azienda pinetese sarebbe stata di oltre centomila euro. Nel garage del 47enne sono stati ritrovati 20 barattoli di impregnante; oltre 200 bombolette spray di vari colori; 26 flaconi di igienizzati mani di varie grandezze; un barattolo di pasta abrasiva; 63 pennelli; 3 estrattori da barattolo e un fusto vuoto di colore.