Ha avvertito come un’ombra transitare nel suo giardino, la mattina presto. Allora ha aperto la finestra per guardare meglio ed è stata tanta la meraviglio di C.S., abitante in via Capri, nel vedere che la vaga ombra era un uomo completamente nudo. Non solo, ma aveva anche in alcune parti del corpo qualche ferita ancora sanguinante. C.S., prima di chiamare i carabinieri, ha ritenuto opportuno chiedere l’intervento di un’ambulanza del 118, che è arrivata subito sul poso e ha preso a bordo l’uomo per trasportarlo al pronto soccorso. Poi si è appreso che è stato medicato, ma non c’era bisogno di ricovero. A quel punto sono entrati in azione i carabinieri, i quali, nella notte, erano dovuti intervenire per un incidente stradale avvenuto al Lido. E le persone coinvolte per fortuna non gravemente ferite, hanno dichiarato che, con loro c’era un’altra persona improvvisamente scomparsa dopo l’incidente. I carabinieri hanno iniziato le ricerche e poi hanno saputo che l’uomo stava girando nudo per la città e che era stato portato in ambulanza in ospedale dopo l’incursione nell’abitazione di via Capri. Sono andati anche loro e lo hanno identificato: si tratta di un cittadino di nazionalità francese che da qualche giorno si trova a Giulianova e che era rimasto coinvolto nell’incidente, nel quale aveva riportato alcune ferite. Per curiosità va riferito che, mentre arrivava la segnalazione dell’uomo nudo in vi Capri, di fronte alla via, nell’area ex Sadam era stato notato un cerbiatto. Alcuni cittadini hanno segnalato il tutto al Servizio veterinario della Asl ai carabinieri della Forestale.