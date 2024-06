Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Vasto dice addio ad un'altra attività del centro storico, una di quelle che in modo particolare contribuiva ad animarlo. Chiude i battenti "Caramellopoli", un luogo dove per 22 anni non si sono vendute solo caramelle, leccornie e piccoli giocattoli, ma dove c’era incontro, scambio di sogni e di figurine. Ed è soprattutto quest'ultima appassionante caccia alle ultime manciate di introvabili, che una volta si giocava di persona ma ormai soppiantata dalle piazze virtuali dei social, che mancherà maggiormente ai suoi clienti, ai più piccoli oltre che ai nostalgici degli album da collezionare. «Un'esperienza che mi ha aiutato a costruire empatia con i ragazzi. In questi anni ho capito che voglio lavorare con loro e quello che mi rincuora è che continuerò a farlo», racconta il titolare Lino Ascione. L’ex commerciante sta infatti proseguendo nel suo percorso da insegnate di sostegno iniziato 8 anni fa e che sta trovando concretezza nell’ultimo anno di prova. «Finché ho lavorato nelle scuole dei dintorni sono riuscito a tenere in piedi l’attività con qualche sacrificio in più ma con la passione di sempre. Ora sono a Villa Santa Maria e non riesco a coniugare tutti gli impegni. Nonostante abbia cercato qualcuno che potesse continuare quella che io chiamo una “missione”, non sono riuscito a trovarlo».

Un'attività esistente dal 2002 e che ha rilevato nel 2008 facendola diventare vero e proprio punto di riferimento del cuore della città, tant’è che quell’angolo vivace, che si trovava accanto alla Concattedrale di San Giuseppe, è chiamato da molti “zona Caramellopoli”. Lì, almeno tre generazioni di bambini si sono avvicendate nel tempo imprimendo nella memoria ricordi indelebili, genuino patrimonio d'infanzia. Ascione, d'adozione vastese e che da Napoli si è trasferito a Vasto con la sua famiglia nel 1999, lascia un negozio che ha regalato anche a lui di grande felicità, non nasconde né commozione né tantomeno dispiacere: «Averlo mi ha permesso di entrare pienamente nella comunità alla quale sono contento di lasciare un bel ricordo. Anche le persone ormai grandi lo conservano con affetto poiché è stato per tanto tempo un luogo identificativo. Ringrazio tutte le famiglie di Vasto e dei dintorni e tutti i clienti che per 20 anni mi hanno permesso di esistere e resistere, poiché anche se è stata un’attività al dettaglio molto piccola è durata tanti anni. Mi dispiace moltissimo non aver trovato chi potesse continuare a farla vivere».