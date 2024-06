Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Blitz dei carabinieri forestali ieri al canile municipale di Sulmona, tornato da qualche giorno sotto la lente degli animalisti che a più riprese hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per verificare le condizioni in cui vivono gli ospiti della struttura e i tempi di ultimazione dei lavori che avrebbero dovuto essere riconsegnati il 29 maggio scorso. I militari hanno ispezionato la struttura e hanno controllato i documenti in possesso dei gestori, ma soprattutto hanno trovato in un armadietto un centinaio di scatole di medicinali scaduti che sono stati sequestrati e hanno portato all’apertura di un nuovo fascicolo di inchiesta. Contro ignoti, per il momento, perché bisognerà capire di chi erano e chi aveva lasciato quei medicinali scaduti nel canile, se fosse compito e responsabilità del Comune, o dei gestori, vecchi e nuovi, gettarli. E ancora se quelle medicine sono state usate nonostante fossero scadute. Dal canto loro gli attuali gestori hanno affermato di non saperne niente, di non sapere neanche che ci fossero dei medicinali nei box. I controlli, però, non sono finiti: nei prossimi giorni è probabile che gli inquirenti insieme ai veterinari della Asl facciano nuovamente visita alla struttura, per verificare lo stato di salute e custodia degli oltre cento animali attualmente a Noce Mattei. Cani che, secondo gli animalisti, che hanno minacciato di incatenarsi ai cancelli, sarebbero lasciati in balia di se stessi, senza poter uscire per lo sgambamento e in attesa che i lavori finiscano per indire un bando di gara per la gestione e nuovi “padroni”.