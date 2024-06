Giovedì 6 Giugno 2024, 06:35

Si trovava alla guida della sua automobile quando ha accusato un improvviso malore che gli è purtroppo risultato fatale. Così E.R. un 58enne di Gissi residente a Vasto ha perso la vita nel pomeriggio di ieri sulla Statale 16, nei pressi del centro commerciale Oasi Costaverde, in territorio di Montenero di Bisaccia in Molise, a poca distanza dal confine con San Salvo. A causa dell'improvviso malore l'uomo ha perso il controllo dell'auto, un’Audi A3, ma per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli. Nell’auto c’era anche il suo cane. Subito allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i carabinieri di Montenero di Bisaccia e di San Salvo, i vigili del fuoco di Termoli e gli operatori sanitari del 118. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area per agevolare l’intevento dei soccorritori, ma purtroppo i medici hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo per cause naturali.