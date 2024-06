Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

È tutto scandito da percorsi brevissimi che partono dalla conoscenza, l’inizio della convivenza il mese successivo e dopo meno di un anno la rottura della loro storia che avrebbe scatenato i presunti atti persecutori di lei contro il suo ex tanto da farla finire a processo per stalking. «L’ho denunciata quando non ce l’ho fatta più», ha raccontato. Ieri, l’apertura del processo davanti alla giudice monocratica Claudia Di Valerio (nella foto). Entrambi sono teramani. Una relazione segnata dalla gelosia. «Sì, anche io ero geloso, le sue frequentazioni non mi piacevano, ma non le ho mai messo le mani addosso», ha confermato il ragazzo, che non si è costituito parte civile. I messaggi e le chiamate prodotti al fascicolo del dibattimento mostrano come lei si comportava dopo la loro rottura. «Lavoravo e ricevevo 25 – 30 telefonate. Era un continuo. Non potevo sempre rispondere perché stavo sulle impalcature. Mi minacciava di morte e minacciava i miei familiari». Le frasi che l’ex compagno dell’imputata ha ripetuto in aula, sono del tenore: «Ti ammazzo, ti faccio uscire il sangue». «Io sapevo di cosa lei fosse capace», ha aggiunto. Una sera lei si è presentata davvero a casa di lui. «A quell’ora doveva rientrare mia madre e io senza neanche rispondere al citofono, ho aperto porta e portone. Ma era lei. È entrata in cerca di ragazze immaginarie. Quando poi l’ho fatta uscire, ha cominciato a prendere la porta a calci e pugni e per farla smettere ho dovuto chiamare la polizia». Secondo il racconto di lui, la sua ex lo avrebbe minacciato pure di inviare a sua madre un loro video intimo. Ma dai messaggi agli atti sembrerebbe che anche lui scriveva di video da poter mostrare.

