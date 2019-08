Un carabiniere alla guida del Parco d'Abruzzo: il direttore è il colonnello Sammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’area protetta più importante d’Italia, il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha un nuovo direttore. E’ Luciano Sammarone, 54 anni, colonnello dei Carabinieri Forestali, comandante dell’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità, di Castel di Sangro. Un curriculum di alto profilo, con competenze specifiche quello di Sammarone, originario di Capracotta, (IS), il secondo comune più alto degli Appennini, con i suoi 1421 metri di altitudine. Una laurea in Scienze Forestali, conseguita con lode, all’Università degli Studi di Firenze. Numerosi gli incarichi ricoperti. E’ stato comandante provinciale del Corpo Forestale di Isernia, componente del tavolo tecnico Patom, della Regione Molise. Ma prima, capo del coordinamento territoriale per l’ambiente per il Pnalm, e responsabile nazionale nell’ambito del progetto Life Arctos, delcoordinamento delle squadre addette alla gestione delle emergenze, daorsi confidenti.