Cavallo imbizzarrito colpisce alla testa con un calcio un ragazzo di 16 anni a Pescasseroli. Il giovane è grave in ospedale

PESCASSEROLI - Colpito alla testa dal calcio di un cavallo: ragazzino di 16 anni in gravi condizioni. È successo a Pescasseroli, “capitale” del Parco d’Abruzzo. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’interno del maneggio di famiglia. Sembra che il cavallo sia imbizzarrito, scalciando più volte, e colpendo nella parte laterale del volto, la vittima. Per l’impatto il sedicenne ha riportato un trauma cranico importante. Ora è ricoverato in gravi condizioni.