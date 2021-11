Bambino di 9 anni scalciato in faccia da un cavallo: fratture agli zigomi e alla mandibola, è grave

Un bambino è ricoverato dopo aver subito un calcio in faccia da un cavallo. Il bimbo di nove anni è stato letteralmente scalciato da un cavallo in un maneggio di Stagno Lombardo, in provincia di Cremona.

Secondo i primi accertamenti, il ragazzino stava spostando l'animale da un box a un altro quando il quadrupede, presumibilmente spaventato, ha iniziato a scalciare, colpendolo in pieno volto.

APPROFONDIMENTI LODI Virus respiratorio sinciziale, boom di casi a Lodi: sette... VOLONTARIATO A Terni papà Gianpietro: Ha perso suo figlio e racconta... LA SENTENZA Eitan, i giudici israeliani: «Deve ritornare in Italia... USA Bimbo nato prematuro più piccolo del mondo: 21 settimane... IL PODCAST Monopattini, nuove regole: chi paga in caso di incidente?...

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Il piccolo è stato stabilizzato e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato in terapia sub-intensiva, con un trauma cranico e fratture alla mandibola e agli zigomi. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.