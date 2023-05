"Umbria primavera in cammino": la marcia dei mille. Bilancio di un successo annunciato

Oltre mille camminatori, travel vlogger, isntagrammer e youtuber, cinque week end, centinaia di chilometri percorsi e oltre 1,5 milioni di persone raggiunte. Questi i numeri di Umbria primavera in cammino che chiude la sua prima edizione con un bilancio oltre le aspettative.

«“Umbria Primavera in Cammino” - spiegano gli organizzatori - è diventato in questo ultimo mese il punto di riferimento per chi ama scoprire i territori dell’Umbria a passo lento, con escursioni che hanno toccato i 21 comuni facenti parte del progetto Le Terre dei Borghi Verdi, in collaborazione con Mea Concerti e finanziato dalla Regione Umbria.

Cinque weekend, cinque tra i più importanti influencer del mondo del trekking, 13 giornate di escursioni 10 delle quali andate velocemente sold out e 1.050 partecipanti che sono giunti un po’ da tutt’Italia a scoprire un territorio tanto inaspettatamente ricco di natura e cultura quanto sconosciuto ancora dai più».



Fra gli ospiti Simona Scacheri del blog Fringe in Travel, Federica Figliuolo di 2f-hiking, Rossella e Stefano di Fatti di Viaggi, Vincenzo e Francesco dei Cammini d’Italia, Pietro Scidurlo

di Free Wheels e ultima Marika Ciaccia di My Life In Trek - influencer ed esperti di cammini, accompagnati da Silvia Ceriegi di Trippando, dallo scrittore e poeta Franco

Arminio, la storica dell’arte Benedetta Artefacile, Fabrizio Billo di Italia di Mezzo, il Cavallo Pazzo e Leonardo Corradini.