L'Aquila choc, il capo degli alpini muore durante la parata. Portava la corona

Raduno degli Alpini funestato da una tragedia all'Aquila. Nel pomeriggio di ieri, durante la parata prevista in centro storico, Claudio Ianni, alpino del 48, si è sentito male alla Villa comunale e per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Claudio Ianni era molto conosciuto nell'ambiente, in quanto capogruppo della sezione Ana "Michele Jacobucci": la sfilata degli Alpini era diretta proprio alla Villa comunale, dopo la partenza da piazza Battaglione Alpini, per omaggiare il monumento dedicato a Jacobucci, fondatore dell'Ana Abruzzo.

L'uomo, mentre stava sfilando (portava proprio lui la corona di fiori da depositare) ha accusato un malore. La manifestazione è stata annullata. Dovevano essere tre giorni di festa e ricordo che si sarebbero conclusi domani all 18 con l'ammainabandiera, pieni di sfilate, convegni e momenti per ricordare Alpini che non ci sono più. Una tre giorni che oramai era diventata un appuntamento fisso giunto alla sesta edizione. Qualsiasi evento collegato al raduno è stato cancellato. Rimangono in agenda soltanto le iniziative legate alle corali e il saluto di oggi alla bandiera di guerra del Nono Reggimento Alpini appena tornata dal Kosovo assieme al contingente operativo dopo sei mesi di missione. Anche questo appuntamento, nel piazzale della basilica di Collemaggio questa mattina, era stato inserito nel programma del raduno "Ricordando il Battaglione Alpini L'Aquila". Ianni era un imprenditore edile ed era ancora pienamente attivo nel suo lavoro. Lascia la moglie e due figli. La salma è stata messa a disposizione della Procura per gli accertamenti di rito. Per questa ragione oggi e domani a piazza Domenico Cifani ci sarà un presidio, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 18, per onorarne il ricordo.