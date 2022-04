È stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, senza vita, Danilo Lesti, 34 anni, di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in servizio presso il Quinto Reggimento Alpini di Vipiteno, in provincia di Bolzano. Il corpo del tenente degli Alpini, disperso da venerdì sera sul Monte Piselli, è stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo su un terreno impervio e scosceso, sotto una parete di circa 500 metri.