Danilo Lesti, trovato morto il tenente degli alpini disperso in montagna

È stato trovato senza vita sotto una parete rocciosa di 500 metri, sul Monte Piselli, del tenente Danilo Lesti, 34 anni, di Sant'Egidio alla Vibrata, in forza alla Brigata alpina Julia di Vipiteno, disperso da venerdì nella zona di San Giacomo, nel versante della provincia di Teramo del Monte Piselli. Due giorni fa era uscito da solo per un'arrampicata in una zona impervia e difficile. Voleva aprire una nuova via ferrata, così aveva detto a un amico. A trovare il corpo sono state le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese.