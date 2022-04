Terni, due infortuni in 48 ore lungo i sentieri della Cascata

Tra ieri e oggi, nel Parco della Cascata delle Marmore, due squadre del Sasu di presidio in Valnerina e Terni sono intervenute, unitamente al personale del 118, per due incidenti. In entrambi i casi si è trattato di infortunio ad un arto inferiore: il primo, ieri, poco dopo le 13 sul sentiero 6; il secondo, oggi, intorno alle 17:30, sul sentiero 1. Gli infortunati sono stati raggiunti dagli operatori del Sasu e dai sanitari del 118; ricevute le prime cure, i pazienti sono stati stabilizzati sulla speciale barella portantina in dotazione del Sasu e così condotti, mediante tecniche alpinistiche, fino all’ambulanza.