L'ambulanza è senza assicurazione da 2 anni: polizia la scorta sino al pronto soccorso a Teramo

La polizia stradale di Teramo ha scoperto questa mattina un’ambulanza sprovvista di copertura assicurativa e senza revisione. Gli agenti hanno intercettato l’ambulanza durante un servizio di emergenza, tramite un’apparecchiatura denominata “street control” e hanno accertato che era sprovvista di copertura assicurativa e della revisione da quasi due anni, pur avendo, quale veicolo speciale, l’obbligo di revisione annuale.



Dal momento che il mezzo era impegnata in un trasporto d'emergenza, gli agenti hanno scortato l'ambulanza fino in pronto soccorso, procedendo poi al sequestro del mezzo e alla contestazione degli illeciti amministrativi previsti dal Codice della Strada. Lo “street control” è in dotazione su tutti i mezzi della polizia stradale e consente agli agenti, da una lettura ottica della targa dei veicoli in transito, l’immediato accertamento dei dati relativi a assicurazione e revisione.

