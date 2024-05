Sabato 4 Maggio 2024, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 12:40

Italiani in Yemen, c'è anche una donna abruzzese nel gruppo che non riesce a partire. «Siamo bloccati, ma non in pericolo. Siamo in una condizione benessere». E' il racconto di una 50enne abruzzese, Antonella Di Censo, ex consigliera comunale di Sulmona con la giunta del sindaco Centofanti, bloccata assieme ad altri 40 italiani nell'isola di Socotra, nello Yemen dove è in vacanza. La donna ha rassicurato amici e familiari con uno stato pubblicato su whatsapp. «I voli sono stati bloccati esclusivamente per ragioni politiche, ma questo è un posto tranquillo - racconta la 50enne - abbiamo sollecitato la Farnesina per tornare a casa dove tutti abbiamo un lavoro e le famiglie da portare avanti. Ma questa comunità è accogliente. Non ci sta facendo mancare nulla». Il volo, stando alle ultime comunicazioni, dovrebbe essere disponibile domani, domenica 5 maggio.

La donna della Valle Peligna ha pubblicato anche uno stato su Fb risalente al 30 aprile dove spiega le ragioni della mancata partenza.