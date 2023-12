SaluteMia: non solo sanità, ma anche sostegno alla genitorialità e borse di studio

SaluteMia, la società di mutuo soccorso dei medici e degli odontoiatri (senza scopo di lucro) costituita dal Fondo sanitario integrativo dei medici e degli odontoiatri, sviluppato da Enpam e dai sindacati di categoria, annuncia l’apertura delle adesioni per il biennio 2024-2025

Come novità per il nuovo biennio, SaluteMia ha istituito una copertura infortuni gratuita per tutti gli iscritti che sottoscrivono uno dei piani sanitari offerti. La nuova copertura infortuni garantisce una tutela ampia e senza limiti d’età ed è valida per eventi sia in ambito lavorativo che extraprofessionale, in Italia o all’estero.

La mutua sanitaria integrativa offre a medici e dentisti sei piani sanitari che garantiscono copertura dalla spese mediche per un ampio ventaglio di prestazioni ospedaliere ed extraospedaliere: dai grandi interventi alle cure odontoiatriche. Ogni socio può in questo modo costruire la propria copertura sanitaria su misura per sé e per il proprio nucleo familiare, inclusi i parenti non conviventi.

Oltre alle molte tutele di base, ai soci vengono offerte una serie di garanzie mutualistiche aggiuntive gratuite: come misure e indennità a sostegno della genitorialità; la copertura “critical illness”, che fornisce un sostegno economico di almeno 4.000 euro in caso di patologie gravi; voucher per visite di prevenzione in ambito cardiologico, odontoiatrico e geriatrico; la possibilità di adesione diretta per gli universitari, con piani dedicati e scontati, oltre a borse di studio per i più meritevoli.

“Noi professionisti della sanità non possiamo trascurare che, al pari della previdenza, anche la tutela sanitaria va progettata il prima possibile e costruita nel migliore dei modi, per noi stessi e per i nostri cari”, commenta il presidente di SaluteMia, Gianfranco Prada. “Quindi iscriversi a SaluteMia – precisa Prada – e aderire ad almeno uno dei piani sanitari permette a tutti di costruirsi lo ‘scudo sanitario’ più adeguato alle proprie necessità”.

Tutte le info

L'articolo SaluteMia: non solo sanità, ma anche sostegno alla genitorialità e borse di studio proviene da WeWelfare.