Acquistano l'assicurazione online a prezzi bassi, ma era falsa: scoperti e multati dalla polizia

Maxi operazione della polizia stradale, sulla Strada dei Parchi, finalizzata al controllo delle assicurazioni e delle revisioni sulle auto che transitano giornalmente su questa importante arteria. L’operazione ha portato alla denuncia di una quindicina di persone e al sequestro dei veicoli. Sono state anche trovate assicurazioni contraffatte o false. Tra queste polizze Rca acquistate online che il conducente pensava di aver fatto un affare invece non erano affatto regolari. Questa specifica attività di contrasto e repressione, coordinata dall’organo di vertice della specialità della polizia di stato, è tesa a mantenere alta, nella sensibilità collettiva, la percezione di incisività del contrasto di tutti quei comportamenti alla guida dei veicoli considerati particolarmente gravi, come quello di circolare sprovvisti di assicurazione o con tagliando assicurativo falso. Gli automobilisti fermati, durante i controlli della polizia, potranno presentare denuncia per la truffa subita, ma è scattata, comunque, la sanzione per l’assenza dell’assicurazione. La violazione amministrativa disciplinata dall’articolo 193 del Codice della strada prevede, in particolare, un verbale da 866 euro e una riduzione di cinque punti sulla patente. Contestualmente i mezzi sono stati sottoposti a fermo e potranno tornare a circolare sulle strade solo dopo il pagamento della sanzione e l’attivazione di una polizza Rca valida per almeno sei mesi.

La vicenda testimonia che gli automobilisti si rivolgono sempre più spesso alla rete alla ricerca di prezzi vantaggiosi: l’indicazione della Polizia è quella di valutare con la massima attenzione le offerte e di affidarsi a operatori riconoscibili, diffidando delle insistenze dei soggetti a cui ci si rivolge e impiegando il tempo necessario per compiere le opportune verifiche sulle proposte economiche online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Purtroppo i casi di polizze false sono in aumento e alcuni vengono scoperti dalle forze dell’ordine durante normali controlli. Altri, loro malgrado, scoperti dopo incidenti più o meno gravi. . E proprio durante i controlli sono molti gli automobilisti che scoprono di avere un’assicurazione falsa. Il problema inizia a farsi notevole. Le truffe ormai sono all’ordine del giorno considerato che molte persone si rivolgono al web visto il notevole il risparmio. In un momento come quello attuale e se si riesce a ridurre i costi dell’assicurazione non fa altro che bene. «Però, spendere qualcosa in più e magari avere la certezza di non essere incappati in una truffa, credo sia fondamentale. Anche perché poi se ci fosse bisogno a seguito di un incidente, di una consulenza specifica, si capisce subito che il risparmio è solo apparente», precisa un assicuratore.