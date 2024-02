Nuovi rincari per le famiglie italiane. Dalla luce al gas, passando per la gestione dei conti correnti e l'assicurazione auto, crescono le spese previste per il 2024. Dopo gli aumenti dello scorso anno, continuano infatti a salire costi in bolletta e prezzi all'ingrosso.

