Le opere delle sorelle De Leonardis esposte alla Biennale di Venezia

Le artiste abruzzesi, originarie di Mosciano Sant'angelo, Claudia De Leonardis (con l'opera pittorica "Incontri tra mondi diversi") e Anna Carla De Leonardis (con l'installazione in Plexiglas di fili d'oro di 2 opere: "Atlantide " e "Alieni Invisibili"), hanno esposto, per la prima volta, alla Biennale di Venezia 2024, nel Padiglione Bangladesh. «È stata un'emozione straordinaria - racconta Claudia - Un sogno che si è avverato, a coronamento della nostra lunga attività nel mondo dell'arte. La mostra denominata The Contact - aggiunge la sorella Anna Carla - racconta il contatto tra il passato e il futuro, la visionaria connessione tra la memoria storica e l'immaginazione della vita futura». Per questa speciale occasione, entrambe le artiste teramane che risiedono a San Benedetto del Tronto, hanno espresso anche gratitudine per essere state invitate ad esporre nella storica e più famosa mostra d'arte internazionale, a Venezia. «I più cari ringraziamenti - sottolineano le sorelle De Leonardis - alla curatrice Viviana Vannucci che ci ha selezionate per partecipare alla Biennale D'Arte di Venezia, onorandoci di tanta stima e prestigio. Inoltre, ringraziamo il Padiglione del Bangladesh che ci ha ospitato come artiste». Un successo professionale che premia il loro grande trasporto per l'arte che nasce in modo spontaneo, fin da bambine. Nel corso del tempo, le loro produzioni artistiche hanno suscitato sempre più interesse, sia da parte del pubblico che critici d'arte, ottenendo riconoscimenti e apprezzamenti in Italia e all'estero.

«Ho iniziato a dipingere già a nove anni - svela Claudia che prima di dedicarsi completamente alla pittura ha fatto la maestra ad Alba Adriatica, fino agli anni '90 - ispirata dai quadri di Caravaggio.

La mia passione per tele e colori a olio, è stata sempre accesa e non ho mai smesso di fare quadri». Al suo lungo curriculum ora si aggiunge la presenza alla mostra più ambita dagli artisti di tutto il mondo. «Ho preso parte - rammenta Claudia - a centinaia di mostre, iniziando tra Marche ed Abruzzo, per poi esporre a Milano, Genova, Capri, Nizza, fino ad aprire una galleria personale a Creta, per due anni. Essere in mostra alla Biennale è per noi un traguardo professionale molto gratificante che non avremmo mai pensato di raggiungere». Claudia De Leonardis, dopo anni di figurativo, da qualche tempo ha scoperto anche la corrente dell'astrattismo concettuale. Per Anna Carla, invece, la creatività sorge dal gusto della bellezza, dalla moda, dal design, dai suoi poliedrici interessi culturali, ad iniziare dalla storia, visto che è anche egittologa, con una particolare attrazione per il metallo più bello e prezioso. «Le mie opere - dice l'artista - realizzate su tela con foglie d’oro 24 kt, emanano luce, esprimono la loro eleganza pregiata come raggi di sole fuori da ogni controllo che evocano luoghi incantati, magici».